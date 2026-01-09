إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

كتب : مصراوي

01:06 م 09/01/2026

سعر الذهب

كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بمنتصف تعاملات الجمعة 9-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3985 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5125 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 5980 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6835 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68350 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 212568 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 341750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.13% إلى نحو 4471 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

