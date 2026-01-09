إعلان

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : مصراوي

11:17 ص 09/01/2026 تعديل في 11:22 ص

اسعار الليمون

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الباذنجان، والخيار، والليمون، خلال تعاملات اليوم الجمعة 9-1-2026، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والكوسة، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع 5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و19 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 22 و28 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

