أعلنت شركة السويدي إلكتريك المدرجة بالبورصة المصرية توقيع عقدان لتوريد محولات وكابلات قوة وملحقات بقيمة 51 مليون دولار وذلك مع شركة توزيع الكهرباء بدولة أنجولا، وفق إفصاح لها بالبورصة اليوم.

كانت السويدي أعلنت أيضا توقيع عقد بـ 18.7 مليون دينار كويتي ما يعادل 2.9 مليار جنيه مصري لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت.

بعد هذه الأخبار ارتفع سهم السويدي إلكتريك 3% خلال تعاملات البورصة اليوم.