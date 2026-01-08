إعلان

السويدي إلكتريك تفوز بعقد بـ51 مليون دولار لتوريد محولات وكابلات لأنجولا

كتب : منال المصري

01:56 م 08/01/2026

شركة السويدي إلكتريك

أعلنت شركة السويدي إلكتريك المدرجة بالبورصة المصرية توقيع عقدان لتوريد محولات وكابلات قوة وملحقات بقيمة 51 مليون دولار وذلك مع شركة توزيع الكهرباء بدولة أنجولا، وفق إفصاح لها بالبورصة اليوم.

كانت السويدي أعلنت أيضا توقيع عقد بـ 18.7 مليون دينار كويتي ما يعادل 2.9 مليار جنيه مصري لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت.

بعد هذه الأخبار ارتفع سهم السويدي إلكتريك 3% خلال تعاملات البورصة اليوم.

