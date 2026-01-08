ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والزيت، والأرز، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الخميس 8-1-2026، بينما انخفضت أسعار اللحوم، والفول السائب، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.26 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.93 جنيه، بزيادة 1.37 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.19 جنيه، بزيادة 17 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.65 جنيه، بزيادة 1.53 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.53 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.64 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 66.89 جنيه، بزيادة 69 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.4 جنيه، بزيادة 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 109.5 جنيه، بزيادة 1.81 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 397.91 جنيه، بتراجع 5.39 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 97.05 جنيه، بزيادة 1.07 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.22 جنيه، بزيادة 1.2 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.46 جنيه، بتراجع 2.13 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 148.46 جنيه، بزيادة 15 جنيهًا.

كيلو الجبن الرومي: 282.82 جنيه، بزيادة 3.28 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.18 جنيه، بتراجع 1.83 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 99.03 جنيه، بتراجع 3.28 جنيه.