إعلان

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:22 ص 04/01/2026

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد 4-1-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37012.5 جنيه، بزيادة 1231.73 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37728.57 جنيه، بزيادة 581.9 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4007.14 جنيه، بتراجع 112.86 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد أسعار مواد البناء مجلس الوزراء الأسمنت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية