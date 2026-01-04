كتب- أحمد الخطيب:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 4-1-2026، عند نفس مستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3920 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5040 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5880 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6720 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 67200 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 208992 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 336000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.30% إلى نحو 4332 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.