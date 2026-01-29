شاركت شركة "ABB" مصر في المنتدى الاقتصادي المصري–السويسري 2026، الذي نظم بواسطة سفارة سويسرا في مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية السويسرية في مصر، حيث يمثل هذا المنتدى منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وسلط المنتدى الضوء على قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر وسويسرا، المدعومة بمحفظة مساعدات إنمائية ثنائية تتجاوز 70 مليون دولار أمريكي في صورة منح، تُوجَّه لتمويل مشروعات متنوعة تدعم أولويات التنمية المستدامة المشتركة، وتوفر بيئة مواتية لازدهار الابتكار السويسري داخل السوق المصرية.

وخلال جلسة نقاشية متخصصة تناولت دور الابتكار السويسري في تطوير المشهد الصناعي المصري، استعرض أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB رؤيته حول دور توطين التكنولوجيا كمحرك أساسي للنمو الوطني.

وأكد حماد، على أن مجالات أعمال شركة ABB مصر الأساسية في الكهرباء والأتمتة والحركة صممت لدعم «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحويل مصر إلى مركز إقليمي تنافسي للصناعة والطاقة.

أشار حماد، إلى أن شركته تعمل على بناء قطاع صناعي أكثر كفاءة وأقل انبعاثًا، من خلال حلول متقدمة تساعد الصناعات المحلية على خفض بصمتها الكربونية، وتعظيم الإنتاجية التشغيلية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يدعم هدف مصر للوصول إلى مزيج طاقة متجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030.

وأشار حماد، إلى أن شركته رفعت نسبة المكون المحلي إلى 78%، بما يعزز سلاسل الإمداد والصناعات المغذية ويرفع القدرة التنافسية عالميًا لمنتجات "بكل فخر صُنع في مصر".