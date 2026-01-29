إعلان

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق

كتب : ميريت نادي

10:30 ص 29/01/2026

أسعار مواد البناء-أرشيفية

ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس 29-1-2026، بينما انخفضت أسعار حديد عز، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35898.15 جنيه، بزيادة 52.94 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37353.94 جنيه، بتراجع 9.21 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3884.21 جنيه، بتراجع 71.19 جنيه.

أسعار مواد البناء انخفاض الأسمنت الحديد

