مشتريات الأجانب في أذون الخزانة تتخطى 118 مليار جنيه بالبورصة في أسبوع

كتب : ميريت نادي

11:54 ص 29/01/2026

البورصة

ارتفع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.9% مقارنة بإجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي، مسجلا نحو 456.8 مليار جنيه بعدد نحو 7628 مليون ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 642 ألف عملية، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر من البورصة أمس.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 2.85%.

وانخفض مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 4.97%.

وهبط مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 2.83%.

أذون الخزانة

سجل تعاملات الأجانب صافي شراء في أذون الخزانة بالسوق الثانوي نحو 118 مليار جنيه.

فيما سجل تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بنحو 1.1 مليار جنيه.

البورصة أذون الخزانة البورصة في أسبوع

