محافظ المركزي يشهد توقيع إطلاق أول دبلومة في الذكاء الاصطناعي بالبنوك

كتبت- منال المصري:

شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة الجيزة الجديدة ، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول دبلومة متخصصة في الذكاء الاصطناعي للمصرفيين تحت مظلة الأكاديمية الرقمية "Digital Academy" التي أطلقتها "فينتك إيجيبت" التابعة للبنك المركزي المصري، بهدف تطوير مهارات الكوادر المصرفية والمالية في مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وفق بيان له اليوم.

وتتكون الدبلومة من 5 برامج تدريبية متكاملة، يقدّم كل برنامج منها مزيجًا من دراسات حالة عملية مستمدة من القطاع المصرفي، بالإضافة إلى أدوات وأُطر عمل وتمارين تعليمية تهدف إلى تعزيز التفاعل وتنمية المهارات التطبيقية، وتشمل ما يأتي:

• البرنامج الأول: "مبادئ الذكاء الاصطناعي "، الذي يتناول مقدمة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تطبيقاته في القطاع المصرفي.

• البرنامج الثاني: "إتقان أساسيات الذكاء الاصطناعي"، ويركز على استكشاف التقنيات الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعرف على الأدوات المستخدمة، إلى جانب تطبيق الأساليب العملية.

• البرنامج الثالث: "إدارة وحوكمة البيانات"، و يتناول الأُطر والمعايير اللازمة لضمان استخدام البيانات بشكل آمن ومتوافق مع القوانين واللوائح التنظيمية.

• البرنامج الرابع: "أخلاقيات وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي"، الذي يسلط الضوء على أهمية التبني المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيفية مواءمة العمليات مع القواعد والمعايير المعمول بها.

• البرنامج الخامس: "تطبيق وإدارة الذكاء الاصطناعي"، وسيركز على استراتيجيات توسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها بفعالية في العمليات المصرفية.

وتتميز الدارسة في هذه الدبلومة بمنح الدارسين المرونة الكاملة للاختيار بين دراسة المقررات الخمسة بشكل متتابع للحصول على شهادة الدبلومة الكاملة، أو الالتحاق بكل برنامج على حدة بما يتناسب مع أهدافهم المهنية وخططهم التطويرية.

جاء ذلك، وفق بيان للمركزي اليوم، بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري لجامعة الجيزة الجديدة، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة لميس رجب نائب رئيس جامعة الجيزة الجديدة.

وقد وقع مذكرة التفاهم الدكتور خالد عبد العزيز حجازي عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة الجيزة الجديدة، والدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، ومحمد الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة إنجاز للاستشارات.

وقال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن إطلاق هذه الدبلومة يأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لصناعة التكنولوجيا المالية على المستويين العربي والإفريقي، وموطنًا للجيل القادم من الكوادر المؤهلة في هذا المجال.

ويأتي انطلاقًا من دوره كمحفّز وداعم رئيسي لتبني التقنيات الرقمية المتقدمة، لا سيما مجال الذكاء الاصطناعي، الذي بات أحد أهم محركات التقدم في الوقت الراهن، لما له من دور فعال في تحليل البيانات والتنبؤ وصناعة القرار، وفي المجال المصرفي، أصبح يشكل أداة رئيسة لتطوير الخدمات المالية، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية، بحسب عبد الله.

وأكد المحافظ على حرص البنك المركزي على تدشين مبادرات نوعية تستهدف الارتقاء بكفاءة العنصر البشري، سواء للعاملين بالقطاع المصرفي أو لشباب الجامعات، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التحول الرقمي المستدام وتعزيز تنافسية واستقرار القطاع المالي.

وفي سياق متصل، أعرب المحافظ عن سعادته لحضور فعاليات الاحتفال بطلاب دفعة 2024/2025، الذين أتموا دراسة مادة "أساسيات التكنولوجيا المالية"، التي تم إدراجها بالمناهج الدراسية بعدد من الجامعات، من بينها جامعة الجيزة الجديدة، ضمن مبادرة "FinYology" التابعة لفينتك إيجيبت بالبنك المركزي، بما يمثل تتويجًا للتعاون المثمر بين البنك المركزي والقطاع التعليمي لخلق جيل جديد من الكوادر المؤهلة لسوق العمل في قطاعات التكنولوجيا المالية والمجالات التابعة لها.

من جانبه، أكد أحمد سامح فريد، رئيس جامعة الجيزة الجديدة (NGU)أن التعاون مع البنك المركزي والمعهد المصرفي يمثل تجسيدًا عمليًا لرؤية الجامعة ورسالتها، ويأتي في إطار التناغم التام مع "رؤية مصر الرقمية 2030" التي تضع الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله للتعامل مع التقنيات الحديثة على رأس أولويات الدولة.

وأضاف أن هذه الخطوة ترسخ الرؤية الاستراتيجية لكلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة، والتي تؤمن بأن دور المؤسسات الأكاديمية لا يتوقف عند منح الدرجات العلمية فحسب، بل يتجاوزه إلى صناعة "قادة التغيير" المؤهلين لقيادة قاطرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي نفس السياق، أكد الدكتورعبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري أن إطلاق هذه الدبلومة يتماشى مع خطة المعهد خلال العام الجاري التي تركز على صقل مهارات العاملين بالقطاع المصرفي في كافة مجالات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع التطورات العالمية.

كان البنك المركزي أطلق الأكاديمية الرقمية، في يناير 2023، بالشراكة مع المعهد المصرفي المصري، بهدف تطوير مهارات الكوادر المصرفية والمالية في مجالات التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، وقد استهلت الأكاديمية أولى برامجها بالبرنامج التجريبي للابتكار "The Innovator Programme"، بالإضافة إلى ذلك أطلقت أربعة برامج تدريبية متخصصة في مجالات "Generative AI in Finance" منذ عام 2024 حتى الآن.