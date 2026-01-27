كتبت- ميريت نادي:

انخفضت أسعار الفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والباذنجان البلدي، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و17 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 و15 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 14 و22 جنيهًا، بتراجع جنيهين.