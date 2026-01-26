كشف جناح سور الأزبكية عن مجموعة من الكتب النادرة بأسعار رمزية، ما جعله مقصدًا رئيسيًا لعشاق القراءة وجامعي التحف الصحفية، في واحدة من أكثر الفقرات تميزًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57.

من بين المعروضات النادرة، جورنال يعود لعام 1949، كان سعره حينها 10 مليم، يتناول إصدارات شهر رمضان الفكاهية والغنائية بعنوان "راديو البعكوكة"، ما أثار إعجاب الزوار والمهتمين بالتراث الصحفي والفكاهي.

وأكد البائعون أن جناح سور الأزبكية يعتبر من أفضل الأجنحة في المعرض، لاحتوائه على كتب متنوعة لجميع الأعمار والاهتمامات، بأسعار في متناول الجميع، مما يزيد من إقبال الجمهور عليه يوميًا.