إعلان

يوسف بطرس غالي يرفض مبادلة الديون بأصول الدولة

كتب : أحمد الخطيب

01:57 م 26/01/2026

يوسف بطرس غالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتقد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدولي، المقترحات المتداولة بشأن مبادلة الديون بأصول الدولة أو حصص في شركات عامة، مؤكدًا أن هذا الطرح يعكس عدم فهم لطبيعة عمل البنوك وآليات السيولة.

وأوضح غالي، خلال مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، أن أموال البنوك هي في الأساس أموال المودعين، ولا يمكن ردها في صورة أسهم أو أصول غير نقدية، مشددًا على أن المودع الذي يطالب بأمواله لتلبية احتياجاته لا يمكن إلزامه ببدائل غير نقدية.

وكان رجل الأعمال حسن هيكل قد طرح مؤخرًا مبادرة بعنوان "المقايضة الكبرى"، تستهدف مبادلة الدين الداخلي بأصول تؤول ملكيتها للبنك المركزي، بهدف خفض فوائد الدين المتراكمة إلى الصفر.

واعتبر هيكل أن هذا الطرح هو "الحل الجذري الوحيد" لوقف التهام فوائد الديون لإيرادات الدولة، مما يتيح توجيه تلك الأموال لتحسين الأجور والتعليم والصحة، مشدداً على أن أزمة مصر تكمن في تضخم الدين المحلي وفوائده، وليس في الإنفاق على المشروعات القومية.

وأضاف وزير المالية الأسبق، أن عشرات الدول النامية تواجه أزمات مشابهة، ولم تلجأ أي منها لهذا النوع من الحلول، معتبرًا أن الفكرة غير مطبقة عالميًا وغير قابلة للتنفيذ عمليًا.

اقرأ أيضًا:

"مقايضة الدين الكبرى".. كيف رأى اقتصاديون ومصرفيون اقتراح هيكل؟

هشام عز العرب: طريقة عرض فكرة "المقايضة الكبرى" كانت خطأ

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

يوسف بطرس غالي مبادلة الديون بأصول الدولة برنامج المصري أفندي أموال البنوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أشرف زكي يكشف لـ"مصراوي" حقيقة تدهور حالة عادل إمام ونقله للمستشفى
زووم

أشرف زكي يكشف لـ"مصراوي" حقيقة تدهور حالة عادل إمام ونقله للمستشفى

ينمو حتى 18 مترًا ومهدد بالانقراض.. ماذا نعرف عن القرش الحوتي بعد اصطياده
أخبار مصر

ينمو حتى 18 مترًا ومهدد بالانقراض.. ماذا نعرف عن القرش الحوتي بعد اصطياده
ساعة يوم القيامة.. هل تقترب البشرية من كارثة؟
أخبار و تقارير

ساعة يوم القيامة.. هل تقترب البشرية من كارثة؟
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره
اقتصاد

بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره
وفاة شقيقة الفنانة ميمي جمال
زووم

وفاة شقيقة الفنانة ميمي جمال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل مستوى تاريخيا جديدا بمنتصف التعاملات