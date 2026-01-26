يوسف بطرس غالي يرفض مبادلة الديون بأصول الدولة

انتقد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدولي، المقترحات المتداولة بشأن مبادلة الديون بأصول الدولة أو حصص في شركات عامة، مؤكدًا أن هذا الطرح يعكس عدم فهم لطبيعة عمل البنوك وآليات السيولة.

وأوضح غالي، خلال مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، أن أموال البنوك هي في الأساس أموال المودعين، ولا يمكن ردها في صورة أسهم أو أصول غير نقدية، مشددًا على أن المودع الذي يطالب بأمواله لتلبية احتياجاته لا يمكن إلزامه ببدائل غير نقدية.

وكان رجل الأعمال حسن هيكل قد طرح مؤخرًا مبادرة بعنوان "المقايضة الكبرى"، تستهدف مبادلة الدين الداخلي بأصول تؤول ملكيتها للبنك المركزي، بهدف خفض فوائد الدين المتراكمة إلى الصفر.

واعتبر هيكل أن هذا الطرح هو "الحل الجذري الوحيد" لوقف التهام فوائد الديون لإيرادات الدولة، مما يتيح توجيه تلك الأموال لتحسين الأجور والتعليم والصحة، مشدداً على أن أزمة مصر تكمن في تضخم الدين المحلي وفوائده، وليس في الإنفاق على المشروعات القومية.

وأضاف وزير المالية الأسبق، أن عشرات الدول النامية تواجه أزمات مشابهة، ولم تلجأ أي منها لهذا النوع من الحلول، معتبرًا أن الفكرة غير مطبقة عالميًا وغير قابلة للتنفيذ عمليًا.

