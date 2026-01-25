إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 25 يناير 2026

كتب : مصراوي

03:05 م 25/01/2026

البورصة المصرية

كتبت- ميريت نادي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 7721 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7675 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6715 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5756 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 53725 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية سعر أوقية الذهب البورصات العالمية

