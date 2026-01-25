إعلان

مساهمو "أوراسكوم كونستراكشون" يوافقون على الاندماج المقترح مع "أو سي أي جلوبال"

كتب : منال المصري

11:00 ص 25/01/2026

البورصة المصرية

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون "بي. إل. سي." المقيدة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية والبورصة المصرية موافقة مساهميها على جميع القرارات الغير عادية المتعلقة بالاندماج المقترح مع شركة أو سي أي جلوبال المدرجة في بورصة يورونكست خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 22 يناير الجاري.

وبحسب إفصاح الشركة اليوم، فقد تمت الموافقة على هذه القرارات وفقاً للشروط والأحكام الواردة في نشرة المساهمين وإخطار الجمعية العمومية المنشور بتاريخ 11 ديسمبر 2025، وأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

وبموجب موافقة المساهمين، لا تعتزم الشركة القيام أو قبول أى تعديلات في نسبة مبادلة الأسهم فيما يتعلق بهذا الاندماج المقترح.

Manal el Alem

شركة أوراسكوم كونستراكشون سوق أبو ظبي للأوراق المالية البورصة المصرية بورصة يورونكست

