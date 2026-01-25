حددت شركة جورميه ايجيبت دوت كوم للأغذية، سعر الطرح الاسترشادي بين 6.20 جنيه و6.90 جنيه للسهم الواحد ومن المتوقع أن تتراوح قيمة الطرح بين 1.18 مليار جنيه و1.32 مليار جنيه لبيع ما يصل إلى 47.6% من أسهم الشركة العادية المصدرة والقائمة في البورصة المصرية.

سيتضمن الطرح، وفق بيان الشركة اليوم، شريحة خاصة متاحة للمستثمرين المؤهلين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في مصر ("الطرح الخاص")، وشريحة عامة مطروحة للجمهور في مصر ("الطرح العام") (ويُشار إلى الشريحتين مجتمعتيْن بـ "الطرح المشترك")

تبدأ فترة book-building الطرح الخاص اليوم، الأحد 25 يناير 2026، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الخميس 29 يناير 2026.

تبدأ فترة اكتتاب الطرح العام اليوم، الأحد 25 يناير 2026، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الأربعاء 04 فبراير 2026.

وبناءً على سعر الطرح الاسترشادي، من المتوقع أن يتم إدراج شركة جورميه بقيمة سوقية تتراوح بين 2.48 مليار جنيه و2.76 مليار جنيه.

وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح ("السعر النهائي") من خلال عملية book-building، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأحد 1 فبراير 2026.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة المصرية ("التداول") خلال أو بالقرب من يوم الاثنين 9 فبراير 2026.

وتم إدراج أسهم شركة جورميه في البورصة المصرية (EGX) بتاريخ الأربعاء 21 يناير 2026 تحت رمز التداول GOUR.CA.

ويبلغ إجمالي عدد الأسهم نحو 190.5 مليون سهمًا عاديًا، وتمثل نحو 47.6% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة ("أسهم الطرح")، سيتم بيعهم من قبل شركة بى انفستمنتس القابضة ش.م.م ("بي انفستمنتس")، باسم أبو غزالة، جلال أبو غزالة، ديمه أبو غزالة، وأمجد سلطان (ويشار إليهم مجتمعين مع بي انفستمنتس بـ "المساهمين البائعين").

تخضع نسبة 44.3% من الأسهم المملوكة للمساهمين البائعين لفترة حظر تداول ‏25‏/01‏/2026 وفقا لقواعد القيد لمدة 24 شهرًا.

أي أسهم إضافية غير خاضعة للحظر بناء على قواعد القيد ولم يتم بيعها ستخضع لفترة حظر تجاري لمدة 6 أشهر.

ستحتفظ شركة بي إنفستمنتس بحصة قدرها 40% في الشركة، بما يعكس ثقتها في آفاق أعمال الشركة مستقبلًا.