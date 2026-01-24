ارتفاع رأس المال السوقي.. البورصة تحقق مكاسب أسبوعية

قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، إن أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي كان إيجابيًا، وذلك في ظل الأحداث الجيوسياسية وتهديدات ترامب بالاستحواذ على جرينلاند، مشيرة إلى أن هذا الأداء جاء مدعومًا بثقة المستثمرين الأجانب في السوق أكثر من المؤسسات المحلية.

وأوضحت حنان، أن أغلب المشتريات خلال الأسبوع كانت من المؤسسات العربية والأجنبية، مقابل مبيعات من المؤسسات المحلية، مضيفة، إلى أن نسبة التعاملات في الأسهم ارتفعت لتصل إلى نحو 6.5%.

وأشارت حنان، إلى أن المستثمرين المصريين اتجهوا خلال الأسبوع الماضي إلى البيع بنسبة 86.5%، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء بنسبة 5.2%، كما ايضا، اتجه المستثمرون الأجانب إلى الشراء بنسبة 11.3%، وهو ما يرجع إلى ثقة الأجانب في السوق مقارنة بالمؤسسات المحلية التي واصلت البيع طوال الفترة الماضية.

وأضافت حنان، أن البورصة حققت مكاسب بنحو 180 مليار جنيه خلال الأسبوع، حيث ارتفع رأس المال السوقي من 2.9 تريليون جنيه إلى 3.1 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 6.08%.

وأكدت أن المؤشرات سجلت أداءً جيدًا، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX 30 خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.19%، وأغلق عند مستوى 46462 نقطة في ختام جلسة يوم الخميس الماضي، كما وصل خلال الأسبوع إلى مستوى 46600 نقطة، محققًا مستوى تاريخيًا جديدًا.

وأضافت أن مؤشر EGX 70 ارتفع بنسبة 4.82%، مرجعة ذلك إلى القوة الشرائية من قبل صناديق الاستثمار العربية.

وأوضحت أن قطاع العقارات تصدر القطاعات خلال الأسبوع الماضي، يليه قطاع البنوك، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

