إعلان

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وسدادها إلكترونيًا

كتب : أحمد الخطيب

12:44 م 24/01/2026

الغاز الطبيعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الخطيب:

وفّرت شركات الغاز الطبيعي، وعلى رأسها شركة بتروتريد، عددًا من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز بسهولة، وذلك عبر الموقع الرسمي باستخدام رقم المشترك أو البيانات المدونة على الفاتورة الورقية.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز، إلى جانب وسائل السداد الإلكتروني المتاحة من المنزل دون الحاجة للتوجه إلى فروع الشركات.

وسائل الاستعلام عن فاتورة الغاز

تتوفر عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، من أبرزها:

الاتصال بالخط الساخن لشركة بتروتريد على الرقم 17169 من أي هاتف محمول أو أرضي.

استخدام خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR عبر الاتصال بالرقم 09000727 من الهاتف الأرضي أو 5727 من الهاتف المحمول.

الاستعلام من خلال تطبيق بتروميتر المتاح على متجري Google Play وApp Store، والذي يتيح أيضًا تسجيل قراءة العداد.

الدخول على الموقع الرسمي لشركة بتروتريد واختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عبر موقع بتروتريد

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.

اختيار خدمات العملاء ثم الضغط على استعلام عن فاتورة الغاز.

تحديد المحافظة والمنطقة التابع لهما المشترك.

إدخال رقم المشترك المكوّن من 16 رقمًا والموجود على فاتورة سابقة.

الضغط على عرض الفاتورة، لتظهر تفاصيل فاتورة شهر يوليو، متضمنة كمية الاستهلاك وقيمة المبلغ المستحق.

طرق سداد فاتورة الغاز إلكترونيًا

تتيح شركات الغاز سداد الفاتورة من المنزل عبر عدة وسائل إلكترونية، تشمل:

السداد من خلال الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.

استخدام المحافظ الإلكترونية، ومنها:

فون كاش التابع للبنك الأهلي المصري.

BM Wallet من بنك مصر.

عبر منصات الدفع الإلكتروني مثل:

ماي فوري

جوميا باي

السداد من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة بالمحال التجارية، وتشمل:

فوري – ضامن – مصاري – أمان – خدماتي – BEE – E-finance.

كما يمكن سداد الفاتورة من خلال مكاتب البريد المصري بأقرب فرع للمواطن.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الغاز الطبيعي الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي شركة بتروتريد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
حوادث وقضايا

وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
طوارئ بشركات التوزيع لسحب عدادات الكهرباء المخالفة
أخبار مصر

طوارئ بشركات التوزيع لسحب عدادات الكهرباء المخالفة
وظائف للمهندسين والفنيين.. خطوات التقديم على وظائف الكهرباء 2026
أخبار مصر

وظائف للمهندسين والفنيين.. خطوات التقديم على وظائف الكهرباء 2026
دفاع رمضان صبحي: القضية اتخذت مسارًا يفوق حجمها واللاعب تم حبسه ضريبة الشهرة
حوادث وقضايا

دفاع رمضان صبحي: القضية اتخذت مسارًا يفوق حجمها واللاعب تم حبسه ضريبة الشهرة
هدى الإتربي جريئة وروبي بفستان أحمر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

هدى الإتربي جريئة وروبي بفستان أحمر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام