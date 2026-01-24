خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وسدادها إلكترونيًا

كتب- أحمد الخطيب:

وفّرت شركات الغاز الطبيعي، وعلى رأسها شركة بتروتريد، عددًا من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز بسهولة، وذلك عبر الموقع الرسمي باستخدام رقم المشترك أو البيانات المدونة على الفاتورة الورقية.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز، إلى جانب وسائل السداد الإلكتروني المتاحة من المنزل دون الحاجة للتوجه إلى فروع الشركات.

وسائل الاستعلام عن فاتورة الغاز

تتوفر عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، من أبرزها:

الاتصال بالخط الساخن لشركة بتروتريد على الرقم 17169 من أي هاتف محمول أو أرضي.

استخدام خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR عبر الاتصال بالرقم 09000727 من الهاتف الأرضي أو 5727 من الهاتف المحمول.

الاستعلام من خلال تطبيق بتروميتر المتاح على متجري Google Play وApp Store، والذي يتيح أيضًا تسجيل قراءة العداد.

الدخول على الموقع الرسمي لشركة بتروتريد واختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عبر موقع بتروتريد

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.

اختيار خدمات العملاء ثم الضغط على استعلام عن فاتورة الغاز.

تحديد المحافظة والمنطقة التابع لهما المشترك.

إدخال رقم المشترك المكوّن من 16 رقمًا والموجود على فاتورة سابقة.

الضغط على عرض الفاتورة، لتظهر تفاصيل فاتورة شهر يوليو، متضمنة كمية الاستهلاك وقيمة المبلغ المستحق.

طرق سداد فاتورة الغاز إلكترونيًا

تتيح شركات الغاز سداد الفاتورة من المنزل عبر عدة وسائل إلكترونية، تشمل:

السداد من خلال الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.

استخدام المحافظ الإلكترونية، ومنها:

فون كاش التابع للبنك الأهلي المصري.

BM Wallet من بنك مصر.

عبر منصات الدفع الإلكتروني مثل:

ماي فوري

جوميا باي

السداد من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة بالمحال التجارية، وتشمل:

فوري – ضامن – مصاري – أمان – خدماتي – BEE – E-finance.

كما يمكن سداد الفاتورة من خلال مكاتب البريد المصري بأقرب فرع للمواطن.