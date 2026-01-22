أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا إيجابيًا يقوده القطاع الخاص بضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصادرات تتحسن وتشهد نموًا قويًا.

وقال الوزير، فى لقائه مع ماتيو باترون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي، إننا نتطلع لدور أكبر لشركائنا الدوليين في دعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لأولويات واحتياجات الدولة المصرية.

وأشار إلى أن تجربتنا مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" نموذج متميز وفعال لدفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من خلال الدعم الفنى وتقديم تمويلات ميسرة.

وأضاف الوزير أننا نتطلع إلى زيادة محفظة مشروعات «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» في مصر بالقطاعات الحيوية والطاقة المتجددة والأنشطة التصديرية السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أننا لدينا فرص استثمارية جاذبة، ترتكز على حوافز ومبادرات تستهدف التيسير على المستثمرين ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح كجوك، أن سياساتنا الاقتصادية والمالية تساند النشاط الاقتصادي مع الاعتماد على الصادرات كمحرك أساسى للنمو.