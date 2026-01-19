شهد أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجارى المصرى؛ وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد كجوك والخطيب، أهمية تعميق التنسيق الثنائي لتيسير حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركى، والاستفادة من "التمثيل التجاري المصري" في تعزيز كفاءة منظومة المخاطر المشتركة وتسريع التخليص الجمركي.

وأضاف الوزيران، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر بين مصلحة الجمارك و"التمثيل التجاري المصري" في التقييم الآلي للسلع عبر التواصل مع الشركات المنتجة والموردة بالخارج، وكذلك تسهيل إجراءات التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية للواردات المصرية.

قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الجمركي، أخذًا في الاعتبار أن التعاون مع "التمثيل التجاري المصري" يمثل ركيزة أساسية في دعم آليات التحقق المسبق واللاحق من المستندات والبيانات التجارية، بما يضمن دقة المعلومات وتسريع وتيسير الإجراءات.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري، أن توقيع هذا البروتوكول يعزز التعاون القائم بين الجانبين، حيث تضطلع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بدور محوري في دعم طلبات التحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية الواردة من مصلحة الجمارك، على نحو يسهم فى رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية.