إعلان

مشتريات الأجانب والعرب في أذون الخزانة تتخطى 45 مليار جنيه بالبورصة في أسبوع

كتبت- ميريت نادي:

05:38 م 15/01/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بنسبة 30% مقارنة بإجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي، مسجلا نحو 669.6 مليار جنيه بعدد نحو 8.43 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 679 ألف عملية، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر من البورصة اليوم.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.56%.

وانخفض مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 5.76%.

وهبط مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 4.55%.

أذون الخزانة

سجل تعاملات الأجانب صافي شراء في أذون الخزانة بالسوق الثانوي نحو 44.8 مليار جنيه.

فيما سجل تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بنحو 591 مليون جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مؤشرات البورصة خلال الأسبوع البورصة المصرية مشتريات الأجانب والعرب في أذون الخزانة تعاملات المستثمرين العرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة المواد الغذائية: استقرار الدولار يهدئ الأسواق والأسعار تتجه للثبات
اقتصاد

شعبة المواد الغذائية: استقرار الدولار يهدئ الأسواق والأسعار تتجه للثبات
اعتراف بإسرائيل ونظام علماني.. بهلوي يطرح رؤيته لإيران ما بعد سقوط خامنئي
شئون عربية و دولية

اعتراف بإسرائيل ونظام علماني.. بهلوي يطرح رؤيته لإيران ما بعد سقوط خامنئي
سعر الذهب اليوم في مصر يقلل مكاسبه ويتراجع اتجاهه بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يقلل مكاسبه ويتراجع اتجاهه بحلول التعاملات المسائية
بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ ناهد السباعي والجمهور يعلق (صور)
زووم

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ ناهد السباعي والجمهور يعلق (صور)
"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟
رياضة عربية وعالمية

"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات