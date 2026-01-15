ارتفع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بنسبة 30% مقارنة بإجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي، مسجلا نحو 669.6 مليار جنيه بعدد نحو 8.43 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 679 ألف عملية، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر من البورصة اليوم.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.56%.

وانخفض مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 5.76%.

وهبط مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 4.55%.

أذون الخزانة

سجل تعاملات الأجانب صافي شراء في أذون الخزانة بالسوق الثانوي نحو 44.8 مليار جنيه.

فيما سجل تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بنحو 591 مليون جنيه.