أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا بإصدار نموذجين للموافقة المستنيرة للتدخلات الجراحية، ومغادرة المنشأة الطبية.

ووفق القرار، فإنه يأتي وفقًا لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وبناءً على ما قررته لجنة إعداد مقترح نموذج الموافقة المستنيرة.

ودخل قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز التنفيذ رسميًا بنهاية أكتوبر الماضي، ليصبح الإطار التشريعي المنظم لمحاسبة المخالفات الطبية وضمان حقوق المرضى.

وبالأساس، يهدف القانون إلى وضع قواعد واضحة تنظم ممارسة المهنة، وتحديد مسؤوليات مقدمي الخدمة الصحية، إلى جانب استحداث آليات للتعويض العادل عن الأخطاء الطبية، وتفعيل الرقابة على الأداء لضمان أعلى معايير سلامة المرضى.

ويتضمن القرار، نموذج للموافقة المستنيرة للتدخل الجراحي، يتضمن البيانات الأساسية للمريض، وإقراره أو أحد أقاربه بموافقة على التدخل الجراحي، سواءً بالتحذير أو بدون تخدير.

كما يتضمن النموذج أن الطبيب المعالج قام بإيضاح المضاعفات المحتملة نتيجة التدخل الجراحي، وموافقته على أي إجراء تتضح الحاجة إليه أثناء سير التدخل الجراحي.

ويتضمن النموذج الثاني بالقرار، الموافقة المستنيرة لرفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة الطبية.