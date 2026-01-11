إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 11 يناير 2026

كتب : مصراوي

04:57 م 11/01/2026

كتبت- ميريت نادي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 6924 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6883 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6022 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5162 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 48176 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية أوقية الذهب البورصات العالمية

