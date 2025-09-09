كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9-9-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 8-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9-9-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5589 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4890 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4192 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3260 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2329 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 173825 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 39120 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.22 % إلى نحو 3630 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.