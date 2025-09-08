إعلان

ارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:38 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

أسعار الأسماك اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-9-2025، بينما تراجع سعر كيلو السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و81 جنيهًا، بتراجع جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و145 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 100 و230 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي
