أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

10:16 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025

أسعار البيض

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 5-9-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 150.2 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 144.96 جنيه.

