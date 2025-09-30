إعلان

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

10:30 ص 30/09/2025

أسعار الحديد والأسمنت

ارتفعت أسعار الأسمنت والحديد الاستثماري في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 بينما انخفضت أسعار حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37063.57 جنيه، بزيادة 1.39 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39289.41 جنيه، بتراجع 12.74 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3963.26 جنيه، بزيادة 56.44 جنيه.

