ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

10:07 ص 30/09/2025

أسعار البيض

ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-9-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 155.23 جنيه، بزيادة 1.29 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 157.17 جنيه، بزيادة 1.47 جنيه.

