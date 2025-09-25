أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن، ويشهد نشاطًا واستثمارًا أكبر ونموًا أقوى للقطاع الخاص فى مناخ جاذب للاستثمار.

وأضاف في بيان للوزارة اليوم، أن النتائج المالية خلال العام الماضي تعكس حراكًا اقتصاديًا متنوعًا وبدء «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص.

وأضاف كجوك، فى حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال الألماني، الذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة فى فرانكفورت وحضره ممثلو الشركات الألمانية العاملة فى مصر وكذلك الشركات المهتمة بالاستثمار فى مصر، والمهندس أحمد السويدى رئيس الغرفة، ونيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية: «ندعوكم لاستثمار الفرص الاقتصادية المتنوعة والحقيقية بمصر وتحقيق عوائد قوية بمزيد من الإنتاج والتصنيع والتصدير».

وأشار إلى أننا نستهدف شراكة استراتيجية بين مصر وألمانيا للاستفادة من القدرات الاقتصادية الكامنة؛ بما يجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير للشركات الألمانية.

وأوضح كجوك أن اقتصادنا أصبح أكثر انفتاحًا وتنافسية وجذب ٩,٨ مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بمعدل نمو ١٣٪ خلال ٩ أشهر، وأن القطاع الخاص تجاوب بشكل سريع ومرن مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستحوذ على ٦٥٪ من الاستثمارات.

وأشار إلى النمو القوي لقطاع السياحة بنسبة ١٦,٧٪ والصناعة ١٣,٥٪ وتكنولوجيا المعلومات ١٢,٥٪

وأشار الوزير إلى أن مبادرات المساندة التصديرية وزيادة تنافسية الاقتصاد ساهمت فى زيادة الصادرات غير النفطية بمعدل نمو ٣٣٪، موضحًا زيادة الاحتياطى النقدى إلى ٤٩,٣ مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل ٣٦,٤٪

وأكد أن مسار معدلات التضخم فى تراجع نتيجة السياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي تعكس رؤية أكثر انفتاحًا، لافتًا إلى أننا لدينا تجربة مصرية حقيقية لبدء مسار استعادة الثقة مع المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية، وسنعمل بكل جد لاستكمال المسيرة.

وقال كجوك: بدأنا مسارًا محفزًا للإصلاح الضريبي، ينطلق من قناعة كاملة بأن الممولين شركاء حقيقيين ولابد أن نستهدف استفادة الجميع، موضحًا أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة ٣٥,٣٪ خلال العام المالى الماضي دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة، على نحو يعكس ثقة القطاع الخاص فى مسار «الشراكة».

وأضاف أننا بدأنا تنفيذ ٢٩ إجراءً فى إطار مبادرة التسهيلات الجمركية، ونستهدف خفضًا قويًا وملموسًا فى زمن وتكلفة الإفراج.

وأشار إلى تحقيق فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج المحلى مع زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى ٨٥,٦٪ بنهاية يونيه الماضي واستهداف استمرار المسار النزولي لأقل من ٨٢٪ فى يونيو ٢٠٢٦