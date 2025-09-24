اليوم.. بدء صرف رواتب شهر سبتمبر الجاري للموظفين والعاملين بالدولة

كتبت- دينا كرم:

تبدأ وزارة المالية صرف رواتب شهر سبتمبر الجاري للعاملين بالدولة في الجهات والمؤسسات الحكومية اليوم الأربعاء.

وستقوم المالية بإيداع رواتب العاملين بالدولة في حساباتهم بالبنوك لتكون جاهزة للسحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك اليوم.

وهابت المالية بالموظفين بعدم التكدس والزحام حول ماكينات الصراف الآلي حيث الأموال ستكون جاهزة للصرف على مدار الساعة.

كان شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، قال إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من 23 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7، 7، 12 من الشهر نفسه.

وسيتم صرف مرتبات نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 6، 6، 10 من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءًا من 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

اقرأ أيضًا:

بعد رفع الدعم بنهاية العام.. كيف سيتم تسعير البنزين والغاز لحظيا؟

كيف تستعلم عن عدد الخطوط المسجلة باسمك في شركات الاتصالات الأربعة؟

الذهب يسجل مستويات تاريخية ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟