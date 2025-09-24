إعلان

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

10:19 ص 24/09/2025

أسعار الدواجن

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-9-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 95.19 جنيه، بزيادة 1.28 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 75.02 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 115.01 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

