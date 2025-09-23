ملياردير أمريكي يحذر من الدولار واليورو وينصح بشراء اليوان والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

نصح الملياردير الأمريكي راي داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر" واحدة من أكبر صناديق التحوط في العالم، بالتوجه نحو شراء الذهب والتركيز أيضًا على اليوان الصيني، وذلك وفقًا لما جاء في فيديو منشور على "Sky News".

وحذر "داليو" من أن جميع العملات الورقية الرئيسية مثل الدولار واليورو والإسترليني، معرّضة لخطر فقدان مكانتها، نظرًا لتصاعد الديون والإنفاق الحكومي في معظم الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة واليابان وفرنسا.

وأكد على أهمية تنويع الأصول بين الذهب والعملات غير الورقية لمواجهة الأزمة التي تهدد النظام النقدي العالمي.

واستفاض في الشرح قائلًا: "لابد أن يمثل الذهب 10% من المحفظة الاستثمارية". كما دعا إلى تكثيف الاستثمار في العملات غير الورقية.

وأشار إلى أنه بالرغم من استمرار الدولار كعملة العالم الأولى، فإنه يتوقع تراجع مكانته مع صعود اليوان الصيني في التجارة العالمية، إلى جانب تزايد الإقبال على الذهب.

وأشار داليو إلى أن قيمة الدولار انخفضت بأكثر من 10% منذ بداية العام، في حين حققت أسعار الذهب والفضة مكاسب تقارب 40%، كما صعدت عملة البيتكوين بأكثر من 20% خلال الفترة نفسها.