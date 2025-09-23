إعلان

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

10:15 ص 23/09/2025

أسعار الفراخ الحية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-9-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 93.91 جنيه، بتراجع 2.27 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 74.69 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 112.5 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الفراخ الحية انخفاض أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن البيضاء سعر كيلو الدواجن الحمراء سعر كيلو الدواجن البلدي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد