إعلان

إعدام 23.71 مليون سهم.. " إي اف جي القابضة" توافق على تخفيض رأسمالها

12:03 م الأحد 21 سبتمبر 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp



كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مجموعة إي اف جي القابضة موافقة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة لتخفيض رأس المال المصدر من 7.29 مليار جنيه إلى 7.17 مليار جنيه، بتراجع قدره 118.5 مليون جنيه نتيجة لإعدام عدد 23.71 مليون سهم قيمة كل سهم خمسة جنيه وهي تمثل أسهم خزينة مر على شرائها أكثر من عام.

وفق الإفصاح المرسل للبورصة اليوم، فإن هذا القرار جاء وفق ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة إى أف جي القابضة المنعقدة يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية أيضًا، على تعديل المادتين 6، 7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء تخفيض رأس المال.

وتأسست شركة مجموعة إي إف جي القابضة عام 1984. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1999. ومتخصصة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية والاستثمارية المتمثلة في الوساطة في الأوراق المالية، وإدارة الأصول والاستثمار المباشر، والبحوث، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، والتخصيم والتأجير التمويلي، والتأمين، والمدفوعات الرقمية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مجموعة إي اف جي القابضة البورصة المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة