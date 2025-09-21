



كتبت- أمنية عاصم:



أعلنت مجموعة إي اف جي القابضة موافقة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة لتخفيض رأس المال المصدر من 7.29 مليار جنيه إلى 7.17 مليار جنيه، بتراجع قدره 118.5 مليون جنيه نتيجة لإعدام عدد 23.71 مليون سهم قيمة كل سهم خمسة جنيه وهي تمثل أسهم خزينة مر على شرائها أكثر من عام.

وفق الإفصاح المرسل للبورصة اليوم، فإن هذا القرار جاء وفق ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة إى أف جي القابضة المنعقدة يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية أيضًا، على تعديل المادتين 6، 7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء تخفيض رأس المال.

وتأسست شركة مجموعة إي إف جي القابضة عام 1984. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1999. ومتخصصة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية والاستثمارية المتمثلة في الوساطة في الأوراق المالية، وإدارة الأصول والاستثمار المباشر، والبحوث، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، والتخصيم والتأجير التمويلي، والتأمين، والمدفوعات الرقمية.