

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 21-9-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب في مصر ارتفع بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت 20-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5675 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4965 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4256 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3310 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2364 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 176491 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 39720 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.13% إلى نحو 3685 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.