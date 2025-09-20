إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية

05:03 م السبت 20 سبتمبر 2025

سعر الذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم السبت 20-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3316 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4264 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4975 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5685 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 39800 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 56850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 176803 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 284250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.13% إلى نحو 3685 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



سعر الذهب سعر الذهب عالميًا
