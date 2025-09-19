كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 19-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3273 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4209 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4910 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5611 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 39280 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 56110 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 174502 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 280550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07% إلى نحو 3646 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.