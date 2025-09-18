كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والكوسة، والباذنجان، والفلفل، والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025، بينما انخفض سعر الخيار البلدي، والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7 جنيهات، و12 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

التفاح المصري يتراوح بين 25 و40 جنيهًا.