

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 15-9-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد 14-9-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 15-9-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5586 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4888 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4190 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3259 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2327 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 173736 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 39100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.25 % إلى نحو 3643 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج نهاية يوم الجمعة.