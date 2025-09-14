إعلان

أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

09:54 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

أسعار البيض

كتبت- دينا كرم:

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-9-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 143.83 جنيه، بزيادة 2.59 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 152.4 جنيه، بتراجع 2.2 جنيه.

