خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والأسمنت وانخفاض الذهب

01:22 م السبت 13 سبتمبر 2025

خريطة الأسعار اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والأسمنت، والبيض البلدي، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم السبت 13-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

12 جنيهًا لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الجبن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات السبت

