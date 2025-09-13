خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والأسمنت وانخفاض الذهب
كتبت- دينا كرم:
ارتفعت أسعار الدواجن، والأسمنت، والبيض البلدي، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم السبت 13-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.
ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:
