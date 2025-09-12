كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والأسمنت، والسمك البلطي، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-9-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض، والطماطم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

