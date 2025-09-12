كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية تعاملات الجمعة 12-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3253 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4183 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4880 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5577 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 39040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55770 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 173444 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 278850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.51% إلى نحو 3652 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.