عمومية القابضة للتشييد" تستهدف صافي ربح 4.7 مليار جنيه لعام 2025-2026

كتبت- أمنية عاصم:

تستهدف الموازنة الجديدة لشركة القابضة للتشييد والتعمير تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 33.4 مليار جنيه، وصافي ربح متوقع 4.7 مليار جنيه، ضمن خطة طموحة للارتقاء بالأداء وتعزيز قدرة الشركات التابعة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وبحسب البيان المرسل اليوم، جاء ذلك خلال اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التخطيطية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2025/2026.

وعرض اللواء مهندس محمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة ومشروع الموازنة والتي تم إعدادها في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار التوجه نحو تعظيم دور الشركات العامة في التنمية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن تعظيم العائد على الأصول والتوسع المدروس في الأسواق الإقليمية من أولويات العمل في المرحلة القادمة.

وشدد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها ركيزة محورية في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة. موضحًا أن التكامل بين الشركات التابعة والشقيقة يمثل عنصر قوة يجب استثماره لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة ودعم المشروعات الكبرى، وتحقيق نتائج مالية وتشغيلية أكثر كفاءة.





