كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية إعادة التعامل على أسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت خلال جلسة تداول اليوم بعد أن تم إيقافها أسهمها بمستهل جلسة اليوم.



وبحسب البيان المنشور على شاشة البورصة، فإن ذلك جاء بعد أن قامت البورصة بإيقاف التعامل على السهم نظرًا لما تم نشره بإحدى المواقع الإلكترونية تحت عنوان العشري للصلب تتقدم بعرض منافس للاستحواذ على كامل أسهم "صناعات مواد البناء" مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.



وبحسب إفصاح الشركة ، أوضحت أن شركة حديد العشرى التابعة لمجموعة العشري للصلب" تقدمت بعرض شراء منافس للاستحواذ على 100% من أسهم شركة صناعات مواد البناء، وقد جاء ذلك عقب تقديم شركة أي تي أي اينفرسيونيس إندوسترياليس إن سيمينتو إي ماترياليس س.ل. الإسبانية بتقديم عرضاً للاستحواذ على 527.88 مليون سهم تمثل 85.98% من رأسمال الشركة المستهدفة.



وأوضحت الشركة، أنه ووفقًا لبيان صادر من جهاز حماية المنافسة اليوم حصلت شركة أي تي أي اينفرسيونيس إندوسترياليس إن سيمينتو إي ماترياليس س.ل. الإسبانية بالفعل على موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للمضي قدماً في تقديم العرض الرسمي لتفتح بذلك الباب أمام احتمالية الدخول في مزايدة على أسهم صناعات مواد البناء.



وأوضحت الشركة، بأن المفاوضات التي كانت قد بدأت فيما بين شركة صناعات مواد البناء و شركة أي تي أي اينفرسيونيس إندوسترياليس إن سيمينتو إي ماترياليس س.ل. الإسبانية قد أوشكت على الأنتهاء وذلك بعد حصول شركة أي تي أي اينفرسيونيس إندوسترياليس إن سيمينتو إي ماترياليس س .ل. الإسبانية على موافقة جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية للاستحواذ على 527.88 مليون سهم تمثل %85.98 من رأسمال شركة صناعات مواد البناء.



وأشارت إلى أنه بالرجوع إلى شركة صناعات مواد البناء تبين إنها تلقت عرضاً من شركة جديد العشري التابعة المجموعة العشري للصلب ألا أن هذا العرض قد جاء بعد حصول شركة أي تي أي اينفرسيونيس إندوسترياليس إن سيمينتو إي ماترياليس س.ل. الإسبانية على موافقة جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية.







