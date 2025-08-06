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انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:38 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

السمك البلطي

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-8-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا، بتراجع جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و220 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيه.

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السمك البلطي الأسماك سوق العبور
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