

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 3-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب تراجع في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 2-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5246 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4590 جنيهات للجرام.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3934 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36720 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.24 % إلى نحو 3363 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.