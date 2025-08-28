كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.14 % عند مستوى 35727 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.81 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.72 % .

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 165.06 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 100.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 64.15 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.90 % عند مستوى 35676 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.