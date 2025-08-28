إعلان

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:33 ص الخميس 28 أغسطس 2025

أسعار الخضروات والفاكهة

كتب- أحمد الخطيب:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و9.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و16 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و14 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5.5 و8.5 جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 27 و37 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و40 جنيهًا.

