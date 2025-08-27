بئر "شمال لوتس" الاستكشافي يضيف 3100 برميل مكافئ يوميًا

كتبت- دينا كرم:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نجاح حفر البئر الاستكشافي "شمال لوتس العميق-1" التابعة لشركة عجيبة للبترول في صحراء مصر الغربية، باستثمارات من شركة "إيني" الإيطالية.

وأكدت الوزارة أن البئر يُضيف يوميًا نحو 1835 برميلًا من البترول الخام، و7 ملايين قدم مكعب من الغاز، بما يعادل 3100 برميل مكافئ، وقد تم بالفعل وضعه على خريطة الإنتاج. وتُقدّر احتياطيات الكشف بنحو 5 ملايين برميل مكافئ.

ووفق بيان الوزارة اليوم، يؤكد هذا الكشف الجديد أن الصحراء الغربية ما زالت أرضًا واعدة بالفرص البترولية والغازية، ويبرز أهميتها كمنطقة رئيسية جاذبة لاستثمارات، وذلك في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي تدريجيًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

يأتي هذا الكشف في أعقاب قصة نجاح أخرى شهدتها حقول "عجيبة" بالصحراء الغربية، حيث نجحت فرق عمل الشركة، بالتعاون مع "إيني" الإيطالية، في إنتاج الغاز والبترول من طبقة المساجد العميقة، وهي إحدى أصعب التكوينات الجيولوجية، وذلك على عمق يتجاوز 11 ألف قدم، وبنفاذية ضعيفة تحدّ من إنتاجية الآبار الرأسية التقليدية.

وبفضل التقنيات الحديثة للحفر الأفقي، ولأول مرة في الصحراء الغربية، تحقق هذا الإنجاز في حقل شمال روزا، بإضافة نحو 7 ملايين قدم مكعب من الغاز يوميًا، و550 برميل زيت مكافئ يوميًا من هذه الطبقة، في قفزة غير مسبوقة من طبقة كانت تنتج بمعدلات تقليدية، حيث ارتفعت الإنتاجية إلى ستة أضعاف، مما يفتح آفاقًا واعدة لتعميم التجربة واستكشاف المزيد من الإمكانات البترولية في الصحراء الغربية.

واكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا النجاح يجسّد قدرة الشركات على توظيف التكنولوجيا الحديثة للكشف عن إمكانات جديدة للبترول والغاز، بما يعزز مكانة الصحراء الغربية كمنطقة جاذبة وواعدة بالفرص الاستثمارية والإنتاجية.

والمهندس ثروت الجندي، رئيس شركة "عجيبة للبترول"، أهم مؤشرات الأداء خلال الجمعية العامة للشركة، حيث أشار إلى أن الاستثمارات بلغت 404 ملايين دولار خلال العام، مؤكدًا أن الشركة حافظت على معدلات إنتاج مستقرة، بمتوسط إنتاج يتجاوز 26 ألف برميل زيت خام يوميًا، في حين بلغ متوسط إنتاج الغاز 77 مليون قدم مكعب يوميًا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 40 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا.

وأشار إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق معدلات الانتاج عن طريق حفر 28 بئرًا إنتاجيا ، بالإضافة إلى بئرين استكشافيين، كما أعلن عن بدء تشغيل محطة معالجة المياه المصاحبة، التي مكّنت الشركة من إعادة حقن كامل المياه المصاحبة في الخزانات الناضبة، في إنجاز بيئي متميز.

وأشار فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة "أيوك برودكشن" التابعة لشركة "إيني" الإيطالية في مصر، إلى إيمان "إيني" بوجود إمكانات متميزة في منطقة الصحراء الغربية، مؤكدًا سعي الشركة للتوسع في مشروعاتها بتلك المنطقة الواعدة، وأن إطلاق إمكانات طبقة المساجد سيفتح المجال أمام المزيد من قصص النجاح المماثلة.